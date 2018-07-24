İSTANBUL (AA) - "Senfonik Divalar" konserleri, Türk pop müzik sanatçısı Nilüfer'in konseriyle başlayacak.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konser 22 Eylül'de gerçekleşecek.
Sanatçıya konserde, Alper Kömürcü yönetimindeki 40 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek.
1970’li yıllardan günümüze kadar pek çok şarkıya güçlü yorumuyla hayat veren Nilüfer konserde sevilen şarkılarını yorumlayacak.
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum