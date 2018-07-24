İSTANBUL (AA) - "Senfonik Divalar" konserleri, Türk pop müzik sanatçısı Nilüfer'in konseriyle başlayacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konser 22 Eylül'de gerçekleşecek.

Sanatçıya konserde, Alper Kömürcü yönetimindeki 40 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek.

1970’li yıllardan günümüze kadar pek çok şarkıya güçlü yorumuyla hayat veren Nilüfer konserde sevilen şarkılarını yorumlayacak.

