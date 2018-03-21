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Nilüfer Tiyatro Festivali’ne büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenleyeceği Nilüfer Tiyatro Festivali, sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Nilüfer Tiyatro Festivali’ne büyük ilgi

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenleyeceği Nilüfer Tiyatro Festivali, sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. 58 tiyatro topluluğunun 82 temsille yer alacağı festivalde biletlerin büyük bir bölümü, satışa çıktığı ilk günden tükendi.
Nilüfer Belediyesi’nin iki yılda bir düzenlediği Nilüfer Tiyatro Festivali’nde geri sayım başladı. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde başlayacak olan 6. Nilüfer Tiyatro Festivali, 29 Nisan tarihine kadar zengin programıyla sanatseverlere kültür sanat dolu bir ay yaşatacak. Tiyatro tutkunları, biletlerin satışa çıktığı ilk gün, Nilüfer Sanat Gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. tiyatrofestivali.nilufer.bel.tr adresinden de bilet satışının yapıldığı 6. Nilüfer Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek olan birçok oyunun biletleri, satışa çıktığı ilk günden tükendi. Sanatseverler, festival kapsamında perde açacak çocuk oyunlarının davetiyelerini de, oyunun sahneleneceği tarihten bir gün önce Nilüfer Sanat Gişeleri’nden alabilecek.
Bu yıl “Yanyana Geliyoruz” sloganıyla altıncısı gerçekleştirilecek olan 6. Nilüfer Tiyatro Festivali, Türkiye Tiyatrosu’na kıymetli katkılar sunmuş yazar Murathan Mungan’ın şarkıları ve “Geyikler ve Lanetler” oyunundan bölümlerle hazırlanan bir faaliyetle başlayacak. Festival, Ali Düşenkalkar rejisi, Şef İbrahim Yazıcı’nın müzik direktörlüğünde, Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı açılış etkinliğiyle tiyatro severlere ‘merhaba’ diyecek. Festivalde, Türkiye’den usta oyuncuların yanı sıra, yurt dışından gelecek olan tiyatro toplulukları da, Nilüfer’de izleyiciyle buluşacak. 34 gün boyunca 58 tiyatro topluluğunun, 82 temsil sunacağı festivalde ayrıca, 5 çocuk tiyatrosu da 11 temsil ile tiyatro tutkunlarının karşısında olacak.
Festivalde Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Cihan Ünal, Can Gürzap, Tilbe Saran gibi tecrübeli oyuncuların haricinde bağımsız, yeni dil arayışları olan tiyatrocu oyuncuları da sahne alacak. Festival kapsamında tiyatro oyunları dışında, üç okuma tiyatrosu, on dört atölye çalışması, bir konser ve bir sergi de yer alacak.
6. Nilüfer Tiyatro Festivali’ne gösterilen büyük ilgiden dolayı tüm sanatseverlere teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Nilüfer’de iki yılda bir düzenlediğimiz Nilüfer Tiyatro Festivali’nin takipçileri her geçen yıl daha da artıyor” dedi.

Nilüfer Tiyatro Festivali’ne büyük ilgi

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