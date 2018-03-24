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Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlediği Dünya Şiir Günü buluşmasının bu yılki konuğu Mustafa Köz oldu.Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) Nilüfer Belediyesi katkılarıyla Dünya Şiir Günü buluşması düzenledi.

Nilüfer Belediyesi’nin Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlediği Dünya Şiir Günü buluşmasının bu yılki konuğu Mustafa Köz oldu.
Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) Nilüfer Belediyesi katkılarıyla Dünya Şiir Günü buluşması düzenledi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen etkinliğe Nilüfer Belediyesi Koordinatörü Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve BUYAZ Başkanı Güney Özkılınç, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, çok sayıda şair ile şiir tutkunu katıldı. Etkinlikte, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı şair Mustafa Köz de onur konuğu olarak yer aldı.
Bursa’da yaşayan şairlerin şiirlerini okuması ile başlayan etkinlik onur konuğu olarak katılan Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı şair Mustafa Köz söyleşisi ile devam etti. Şair Mustafa Köz, “Yangın yerine dönmüş bir yeryüzünde şair kendi bahçesindeki otları ayıklayamaz. Bu vicdanı taşımazsanız yazdığınız şiirin gerçekliği kalmaz. Sendika başkanlığımı da bu içtenliğin bir parçası olarak görüyorum. Evet her şey çok kötü ama her şey çok kötü diye karanlıkta oturup beklemenin hiçbir anlamı yoktur. Şairin vicdanı dilinin bir parçasıdır. O vicdan, o ülke sınırsız bayraksız flamasız ve sancaksızdır. Yeryüzünde bir insanın parmağına diken batıyorsa şairin yüreğine batıyor anlamındadır” dedi.
Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Koordinatörü Dr. Sibel Özer şairlere teşekkür belgesi verdi. BUYAZ Başkanı Güney Özkılınç da Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı şair Mustafa Köz’e plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması

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Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması

Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması
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Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması

Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması
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Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması

Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması
4 / 6

Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması

Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması
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Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması

Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması
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Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması

Nilüfer’de Dünya Şiir Günü buluşması
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