HABER

Nilüfer’de “Göçmenler”e büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

6.

Nilüfer’de “Göçmenler”e büyük ilgi

6. Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Göçmenleeeer” adlı oyun izleyicilerden tam not aldı.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 6. Nilüfer Tiyatro Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Dostlar Tiyatrosu’nun sahnelediği Genco Erkal’ın ise hem yönetip, hem de oynadığı ‘Göçmenleeeer’ adlı oyun, Nazım Hikmet Kültürevi’nde izleyicilerle buluştu. Matei Visniec’in kaleme aldığı oyunda Genco Erkal’ın yanı sıra Şirvan Akan, Ayşe Lebriz Berkem, L. Can Bulut, Cem Çetin ve Yiğit Yarar rol aldı. Mültecilerin hayatta kalma mücadelelerinin ele alındığı tek perdelik oyun sonunda izleyenler oyuncuları ayakta alkışladı.
Matei Visniec imzalı gerçekçi ve yer yer absürt oyun, Genco Erkal eliyle sahneye taşınıyor.

Nilüfer’de “Göçmenler”e büyük ilgi

Nilüfer’de “Göçmenler”e büyük ilgi

Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Macron telefonu

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Macron telefonu

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

Ünlü basketbolcu Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!

Ünlü basketbolcu Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!

Sıcaklık 10 derece artacak! İşte son hava durumu tahmini

Sıcaklık 10 derece artacak! İşte son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.