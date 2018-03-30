Nilüfer’de “Göçmenler”e büyük ilgi

6. Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Göçmenleeeer” adlı oyun izleyicilerden tam not aldı.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 6. Nilüfer Tiyatro Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Dostlar Tiyatrosu’nun sahnelediği Genco Erkal’ın ise hem yönetip, hem de oynadığı ‘Göçmenleeeer’ adlı oyun, Nazım Hikmet Kültürevi’nde izleyicilerle buluştu. Matei Visniec’in kaleme aldığı oyunda Genco Erkal’ın yanı sıra Şirvan Akan, Ayşe Lebriz Berkem, L. Can Bulut, Cem Çetin ve Yiğit Yarar rol aldı. Mültecilerin hayatta kalma mücadelelerinin ele alındığı tek perdelik oyun sonunda izleyenler oyuncuları ayakta alkışladı.
Matei Visniec imzalı gerçekçi ve yer yer absürt oyun, Genco Erkal eliyle sahneye taşınıyor.
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