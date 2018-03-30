Nilüfer’de sanat içinde sanat

Bursa’da bu yıl Nilüfer Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali, farklı disiplinleri de bir araya getiriyor.
Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sezon oyunlarını fotoğraflayan Fotoğraf Atölyesi katılımcıları, Nazım Hikmet Kültürevi’nde ‘Yan yana’ sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Danışmanlığını Bahadır Öztuna’nın üstlendiği sergide Filiz Boztekin, Gökmen Erer, Gülizar Aksoy, Halid Balmumcu, Hülya Kutlubay, Levent Durmuş, Nail Tufan, Rıza Aray, Sedef Turunç, Selime Doğan ve Ümit Cansu’nun fotoğrafları yer alıyor. Tiyatro sahnesini kendi bakış açılarıyla kadrajlarına yansıtan fotoğraf sanatçılarının eserleri sergilendi. Sergi 29 Nisan Pazar gününe kadar Nazım Hikmet Kültürevi’nde açık kalacak.
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
'Tosuncuk'un yeni bombası'
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum