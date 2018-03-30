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Nilüfer’de sanat içinde sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Bursa’da bu yıl Nilüfer Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali, farklı disiplinleri de bir araya getiriyor.Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sezon oyunlarını fotoğraflayan Fotoğraf Atölyesi katılımcıları, Nazım Hikmet Kültürevi’nde ‘Yan yana’ sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Nilüfer’de sanat içinde sanat

Bursa’da bu yıl Nilüfer Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali, farklı disiplinleri de bir araya getiriyor.
Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sezon oyunlarını fotoğraflayan Fotoğraf Atölyesi katılımcıları, Nazım Hikmet Kültürevi’nde ‘Yan yana’ sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Danışmanlığını Bahadır Öztuna’nın üstlendiği sergide Filiz Boztekin, Gökmen Erer, Gülizar Aksoy, Halid Balmumcu, Hülya Kutlubay, Levent Durmuş, Nail Tufan, Rıza Aray, Sedef Turunç, Selime Doğan ve Ümit Cansu’nun fotoğrafları yer alıyor. Tiyatro sahnesini kendi bakış açılarıyla kadrajlarına yansıtan fotoğraf sanatçılarının eserleri sergilendi. Sergi 29 Nisan Pazar gününe kadar Nazım Hikmet Kültürevi’nde açık kalacak.

Nilüfer’de sanat içinde sanat

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