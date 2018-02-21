Nilüfer’de seyyar satıcılara izin yok

Görükle’de seyyar satıcılara yönelik denetim yapan Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çok sayıda tezgaha el koydu. Ekipler ayrıca, yaya yollarına uygunsuz park eden araçlara da cezai işlem uyguladı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, satış yapan seyyar satıcıların mal ve tezgahlarına el koydu. Toplum sağlığını tehdit eden yiyeceklerin satılmasına izin vermeyen ekipler, polis eşliğinde caddede denetim yaparken, çevredeki esnafa da usul ve kanuni düzenlemelere göre hareket etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Denetimlerin Nilüfer genelinde devam edeceğini belirten Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya yollarına uygunsuz parkeden araçlarla ilgili de cezai işlem uyguladı.