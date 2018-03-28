Nilüfer’de tiyatro şöleni başladı

6. Nilüfer Tiyatro Festivali, yazar Murathan Mungan’ın şarkıları ve “Geyikler ve Lanetler” oyunundan bölümlerle hazırlanan gala ile başladı.

“Yanyana Geliyoruz” sloganıyla bu yıl 6’ncısı gerçekleşecek olan Nilüfer Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde düzenlenen gala gecesiyle başladı. Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen galaya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in sıra çok sayıda tiyatro tutkunu katıldı. Gece, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayınlanan ulusal ve uluslararası bildirilerin okunmasıyla başladı. Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’nun kaleme aldığı 2018 Ulusal Tiyatro bildirisini Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncusu Melisa İclal Gürmen, Lübnanlı Yönetmen Maya Zbıb’in kaleme aldığı 2018 Uluslararası Tiyatro bildirisini de Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncusu Batuhan Pamukçu okudu.

Bir ay boyunca sürecek olan festivalin açılış gecesinde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de tiyatro sanatına gönül veren herkesin Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı. Başkan Bozbey, “Tiyatrosuz bir toplum düşünemeyiz. Tiyatro özgürlük demektir, barış demektir, insanlık demektir Biz Nilüfer’de 1999’da başladığımız yolculukta eğitim, kültür sanat ve spor kenti olmayı hedefledik. Galiba kültür sanat şehri olma hedefimizi de gerçekleştirdik. Bu konudaki iddiamızın karşılığını işte sizler gibi izleyicilerimizin desteği ve ilgisiyle alıyoruz. O nedenle, tiyatro dünyasına, Nilüferlilere ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yazar Murathan Mungan’ın şarkıları ile “Geyikler ve Lanetler” oyunundan bölümlerle hazırlanan açılışta Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları yer aldı. Düşenkalkar gecede Murathan Mungan’ın Karanfil adlı şiirini de okudu.

Sanatseverlerin ayakta alkışlandığı gecede anlatanlar Ayşe Gülerman, Gökhan Kum, Mesut Özsoy, söyleyenler ise Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları olarak sahnede yerini aldı. Orkestrada ise ünlü Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Filiz Özsoy, Furkan Bilgi, Aslı Erden, Öykü Genç, Özgür Sağlam, Mert Özay ve Ayberk Çölok eserleri seslendirdi.

Festival kapsamında birçok usta oyuncu Bursalılarla buluşacak. Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Cihan Ünal, Can Gürzap, Tilbe Saran gibi isimlerin yanı sıra bağımsız, yeni dil arayışları olan tiyatrocular da Nilüfer’de sahne alacak. 6. Nilüfer Tiyatro Festivali’nde, 34 gün boyunca 58 tiyatro topluluğu 82 temsille Nilüfer’de izleyiciye sanat dolu bir ay yaşatacak. Festivalde ayrıca 5 çocuk tiyatrosu da 11 temsil ile tiyatro tutkunlarının karşısında olacak. Bursa, Türkiye ve yurt dışından gelecek tiyatro topluluklarının sahne alacağı 6. Nilüfer Tiyatro festivali programında tiyatro oyunları haricinde 3 okuma tiyatrosu, 14 atölye çalışması, bir konser ve bir sergi de yer alıyor.