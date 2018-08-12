Nilüferlerin açtığı Gölcük, hafta sonunda doldu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı nilüferlerin açmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünürken, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Güneşli havayı fırsat bilerek binlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük’te tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Göl yüzeyinde nilüferlerin açtığı tabiat parkında eşsiz manzaralar oluştu. Tatilciler, manzara eşliğinde sık sık fotoğraf çektirdi. Gelin-damatlar da göl çevresinde manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler de çam ormanları arasındaki tabiat parkında kitap okudu.

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