Nimet Baş kimdir? Nimet Baş yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Nimet Baş, bugün açıklanacak yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş bugün yani 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Yeni kabinede kimler yer alacak merak ediliyor. Nimet Baş'ın ismi ise Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geçiyor. Peki Nimet Baş kimdir?
Nimet Baş, 2 Mart 1965 tarihinde Karaman‘ın Ayrancı ilçesinde on çocuklu bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Nakliye işiyle uğraşan babasının adı Ferit Baş, ebe olarak görev yapan annesinin adı Emine Hanım’dır. Babasının daha önce yaptığı iki evlilikten 5 çocuğu varken bu evliliğinden de 5 çocuğu olur.
Konya Ereğli Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1990 yılından sonra İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nda ve Çocuk Mahkemeleri’nde görev aldı.
Nimet Baş, 59. ve 60. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı yaptı. 60. hükümetteki kabine değişikliği sonrası Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk kadın milli eğitim bakanı olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en uzun süre görev yapan tek kadın bakanı olarak tarihe geçti.
3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti‘den İstanbul milletvekili seçilen Nimet Baş, 2 Haziran 2005’te Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığına geldi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden AK Parti’den İstanbul milletvekili seçildi.
Nimet Baş, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı iken, 3 Mayıs 2009 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’na atandı. 6 Temmuz 2011 tarihine kadar bu görevde kaldı. 12 Haziran 2011 Genel seçimlerinde tekrar İstanbul milletvekili seçilmiştir. AK Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis’teki görevini sürdürüyor.
Çağrı Çubukçu isminde 1 çocuk annesi olan Nimet Baş, üniversite yıllarında tanışıp 1986 yılında evlendiği eşi Birol Çubukçu’dan 15 Temmuz 2011 tarihinde boşanmıştır.
2 Eylül 2014 tarihinde akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran ile birlikte eğitim sektöründe faaliyet gösterecek olan “BOS Eğitim Denetim ve Değerleme Hizmetleri A.Ş.” isimli bir şirket kurdu.
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