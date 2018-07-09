Nimet Baş kimdir? Nimet Baş yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Nimet Baş, bugün açıklanacak yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş bugün yani 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Yeni kabinede kimler yer alacak merak ediliyor. Nimet Baş'ın ismi ise Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geçiyor. Peki Nimet Baş kimdir?

NİMET BAŞ KİMDİR?

Nimet Baş, 2 Mart 1965 tarihinde Karaman‘ın Ayrancı ilçesinde on çocuklu bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Nakliye işiyle uğraşan babasının adı Ferit Baş, ebe olarak görev yapan annesinin adı Emine Hanım’dır. Babasının daha önce yaptığı iki evlilikten 5 çocuğu varken bu evliliğinden de 5 çocuğu olur.

Konya Ereğli Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1990 yılından sonra İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nda ve Çocuk Mahkemeleri’nde görev aldı.