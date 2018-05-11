NİNE VE TORUNU ÖLDÜ; ÇARPAN SÜRÜCÜ 215 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Haber:Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Ümraniye'de alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen tutuklu Emrah Bozdemir (33) hakkında, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Emrah Bozdemir'in 215 promil alkollü araç kullandığı, Karayolları Trafik Kanunu'nun 7, Karayolları Trafik Kanunu'nu bağlı yönetmeliğin de 8 maddesini ihlal ederek kazaya sebebiyet verdiği için kazanın oluşumunda tamamen asli kusurlu olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ümraniye'de 7 Nisan 2018 tarihinde gece saat 23.35 sıralarında Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalander'in ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına sebebiyet verdiği öne sürülen Emrah Bozdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Emrah Bozdemir'in olay tarihinde çift yönlü ve tek şeritli yolda ilerlerken taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı, ağır yaralanan Fatma Kalender'in 8 Nisan tarihinde, Ahmet Yiğit Kalender'in de 10 Nisan tarihinde tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybettikleri belirtildi.