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NİNE VE TORUNU ÖLDÜ; ÇARPAN SÜRÜCÜ 215 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

  Haber:Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Ümraniye'de alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen tutuklu Emrah Bozdemir (33) hakkında, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber:Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Ümraniye'de alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen tutuklu Emrah Bozdemir (33) hakkında, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Emrah Bozdemir'in 215 promil alkollü araç kullandığı, Karayolları Trafik Kanunu'nun 7, Karayolları Trafik Kanunu'nu bağlı yönetmeliğin de 8 maddesini ihlal ederek kazaya sebebiyet verdiği için kazanın oluşumunda tamamen asli kusurlu olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Ümraniye'de 7 Nisan 2018 tarihinde gece saat 23.35 sıralarında Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalander'in ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına sebebiyet verdiği öne sürülen Emrah Bozdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Emrah Bozdemir'in olay tarihinde çift yönlü ve tek şeritli yolda ilerlerken taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı, ağır yaralanan Fatma Kalender'in 8 Nisan tarihinde, Ahmet Yiğit Kalender'in de 10 Nisan tarihinde tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

215 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Şüpheli Emrah Bozdemir'in olay anında 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, 13 Nisan 2018 tarihli trafik bilirkişi raporuna göre de maktullerin kusursuz oldukları bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin trafik işaretleri, alkollü araç kullanma, hız kurallarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye açmak, hatalı araç sollamak dahil Karayolları Trafik Kanunu'nun 7, bu kanuna bağlı yönetmeliğin de 8 maddesini ihlal ederek kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi.

22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir'in, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

SAVCILIK İFADESİNDE ALKOL ALDIĞINI KABUL ETMİŞTİ
Olaydan sonra gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Emrah Bozdemir, sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Bozdemir, savcılık ifadesinde kazanın meydana geldiği gün nişanı olduğunu, nişan töreni sırasında alkol aldığını belirterek, "Olayın meydana geldiği cadde üzerinde yola yaşlı bir kadınla küçük bir çocuk atladılar. Ben hemen durmaya çalıştım ancak mesafe kısaydı. Bu iki şahsa çarptım, yardımcı olmak amacıyla hemen araçtan indim. Nişan merasiminde miktarını hatırlamamakla birlikte bir miktar viski içmiştim. Ancak olay esnasında kendimdeydim. Olay sebebiyle pişmanım" demişti.

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