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‘Ninja Müjdat’ ölüm yıldönümünde unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; güleryüzlü, yardımsever ve sempatik tavırlarıyla 7’den 77’ye herkesin sevgilisiyken, geçirdiği kalp krizi sonrasında 43 yaşında hayatını kaybeden zihinsel engelli Müjdat Kurt, ölümünün birinci yıl dönümünde sevenleri tarafından unutulmadı.Her zaman gülen yüzü, saygılı ve sempatik hareketleri ve yardımsever kişiliğiyle ilçe halkının gönlünde taht kuran Müjdat Kurt’un ölümünün birinci yıldönümünde üyesi olduğu Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi binasında Mevlid-i Şerif okutuldu, lokma hayrı yapıldı.Ayvalık’ı sevgilisi Müjdat’ın annesi Fatma Kurt ile kardeşlerinin de hazır bulunduğu anma töreninde, dernek yönetimi tarafından hazırlanan bir slayt gösterimi ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.Düzenledikleri etkinliğin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, “Müjdat bizim gözbebeğimizdi.

‘Ninja Müjdat’ ölüm yıldönümünde unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; güleryüzlü, yardımsever ve sempatik tavırlarıyla 7’den 77’ye herkesin sevgilisiyken, geçirdiği kalp krizi sonrasında 43 yaşında hayatını kaybeden zihinsel engelli Müjdat Kurt, ölümünün birinci yıl dönümünde sevenleri tarafından unutulmadı.
Her zaman gülen yüzü, saygılı ve sempatik hareketleri ve yardımsever kişiliğiyle ilçe halkının gönlünde taht kuran Müjdat Kurt’un ölümünün birinci yıldönümünde üyesi olduğu Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi binasında Mevlid-i Şerif okutuldu, lokma hayrı yapıldı.
Ayvalık’ı sevgilisi Müjdat’ın annesi Fatma Kurt ile kardeşlerinin de hazır bulunduğu anma töreninde, dernek yönetimi tarafından hazırlanan bir slayt gösterimi ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Düzenledikleri etkinliğin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, “Müjdat bizim gözbebeğimizdi. Her zaman güleryüzü ve yardımsever tavırlarıyla anımsadığımız Müjdat’ımızın bugün aramızdan ayrılışının birinci yıldönümüydü. Engelli arkadaşlarıyla birlikte halen daha ölümünü kabullenemediğimiz Müjdat Kurt’u ailesi ve sevenleriyle birlikte andık. Slayt gösterimi sırasında ise gözyaşlarımızı tutamadık. O’nu asla unutmayacağız” diye konuştu.

‘Ninja Müjdat’ ölüm yıldönümünde unutulmadı

‘Ninja Müjdat’ ölüm yıldönümünde unutulmadı

‘Ninja Müjdat’ ölüm yıldönümünde unutulmadı

‘Ninja Müjdat’ ölüm yıldönümünde unutulmadı

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