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Nisan 2018 Dünya Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Macaristan'da yapılacak genel seçim, Azerbaycan ve Karadağ'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Belçika'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nisan ayında gündemin ana maddelerini oluşturuyor

Macaristan'da yapılacak genel seçim, Azerbaycan ve Karadağ'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nisan ayında gündemin ana maddelerini oluşturuyor.

Nisan ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle:

2 Nisan

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdül Hasan Mahmud Ali ile bir araya gelecek.

5 Nisan

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Ara Dönem Bakanlar Toplantısı yapılacak.

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşecek.

6 Nisan

- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Akdeniz Turizm Fuarı düzenlenecek.

8 Nisan

- Macaristan'da genel seçimler yapılacak.

- Rusya, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'daki Ortodoks Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı kutlayacak.

9 Nisan

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Brexit müzakereleri yapılacak.

- İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

10 Nisan

- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "AB Ülkeleri Çevre Bakanları Gayriresmi Zirvesi" düzenlenecek.

11 Nisan

- Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

- İngiltere dış ticaret verileri açıklanacak.

- Kazakistan'da "Fashion Expo Astana 2018" uluslararası moda fuarı düzenlenecek.

- İngiltere'de Londra metrosundaki bazı hatların çalışanları grev yapacak.

12 Nisan

- Rusya'nın St. Petersburg şehrinde iki gün sürecek 47. Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamble Toplantısı yapılacak.

- Bulgaristan'da, AB ülkelerinin katılımıyla kadın haklarına ilişkin, "SHE leader@digital Conference 2018" temalı uluslararası konferans düzenlenecek.

14 Nisan

- Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 21. Mostar Ekonomi Forumu yapılacak.

15 Nisan

- Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

16 Nisan

- Fransa'nın Strazburg kentinde üç gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı yapılacak.

- Belçika'da AB Dışişleri Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

- Bosna Savaşı sırasında yaşanan Ahmici katliamının yıl dönümü nedeniyle tören düzenlenecek.

17 Nisan

- Bulgaristan'da AB ülkelerinin katılımıyla, AB İnsan Hakları Çalışma Grubu Toplantısı yapılacak.

18 Nisan

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Brexit müzakereleri yapılacak.

21 Nisan

- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 92. doğum günü, ada genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

23 Nisan

- Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu toplanacak.

- Kosova'da "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" kutlamaları yapılacak.

24 Nisan

- Belçika'da "Suriye'nin Geleceğini Desteklemek" temalı Brüksel Konferansı düzenlenecek.

25 Nisan

- Kazakistan'da Uluslararası Avrasya Kitap Fuarı düzenlenecek.

- Bulgaristan'da AB ülkelerinin katılımıyla 13. Asya-Avrupa Forumu (ASEM) Maliye Bakanları Zirvesi yapılacak.

26 Nisan

- Kazakistan'da 7. Uluslararası Enerji, Elektrik Teknolojileri ve Enerji Makinası Üretimi Fuarı düzenlenecek.

27 Nisan

- Belçika'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

29 Nisan

- İtalya'nın Milano kentinde 16. Avrupa Filistinliler Konferansı düzenlenecek.

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Nisan 2018 Dünya Gündemi

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