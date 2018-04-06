Nisan ayı meclis toplantıları tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gerçekleştirilen ikinci oturum ile Nisan ayı toplantılarını tamamladı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşen son oturuma Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı başkanlık yaptı.

Toplantıda bir önceki oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Engelsiz Park içerisinde bulunan mescidin Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis, daha sonra Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunu da onayladı. İmarla ilgili diğer maddelerin de görüşülüp kabul edildiği meclis toplantısında gündemdeki 12 madde ise bir sonraki toplantıya ertelendi.

Nisan Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, bir sonraki toplantının ise 2 Mayıs’ta yapılmasını kararlaştırdı.