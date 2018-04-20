HABER

Nisan ayında kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharda yağan kar etkili oldu - İlçe sakini Demirci: - "Kar, Sarıkamış'ta 20 Nisan'da sürpriz yaptı ama burası Sarıkamış biz alışığız"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlkbaharda yağan kar sebebiyle ilçe merkezi karla kaplandı.

İlçedeki binaların çatıları, araçlar, ağaçlar ve bitkilerin beyaz örtü ile kaplandığı ilçede, bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizledi.

İnönü Mahallesi sakinlerinden Oktay Demirci, hava sıcaklığının birden düştüğünü belirterek, "Kar, Sarıkamış'ta 20 Nisan'da sürpriz yaptı ama burası Sarıkamış biz alışığız." dedi.

Türkü Doğa Demirci ise aracının üzerinin kar yağışı sebebiyle bembeyaz olduğunu ifade ederek, bu olayı ilginç bulduğu için aracının camına "20 Nisan" yazdıklarını söyledi.

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründüNisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
Akıllara durgunluk veren görüntü!Akıllara durgunluk veren görüntü!
Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründüNisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sarıkamış

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davasında ceza yağdı!

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgali davasında ceza yağdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.