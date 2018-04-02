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Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:11 | Son Güncelleme

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yüksek kesimlerinde bulunan Kızılhöyük,Taşlıhöyük ve Tahtyurt gibi yerleşim yerlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Nisan ayında yağan kar şaşkınlık yaratırken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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Aniden bastıran kar çiftçilerde don olayına karşı tedirginliğe neden oldu.

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Sivas altınyayla kar Nisan Ayı

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