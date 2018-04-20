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Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 22:29 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlkbaharda yağan kar sebebiyle ilçe merkezi karla kaplandı.

İlçedeki binaların çatıları, araçlar, ağaçlar ve bitkilerin beyaz örtü ile kaplandığı ilçede, bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizledi.

"BİZ ALIŞIĞIZ"

İnönü Mahallesi sakinlerinden Oktay Demirci, hava sıcaklığının birden düştüğünü belirterek, "Kar, Sarıkamış'ta 20 Nisan'da sürpriz yaptı ama burası Sarıkamış biz alışığız." dedi.

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Türkü Doğa Demirci ise aracının üzerinin kar yağışı sebebiyle bembeyaz olduğunu ifade ederek, bu olayı ilginç bulduğu için aracının camına "20 Nisan" yazdıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış kar sürprizi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne buyuk bi olay sarikamista mayis 15 te kar yagdigini bilirim normaldir orasi sarikamis birde ballandira ballanfira anlatmaniz var ya adami bitiriyo
yıl 1989 sarıkamış 17. piyade alayı neyse tabiatını çok sevdiğim sarıkamış ben orada eksi 37 dereceyi gördüm ASKERLİK yaptığımda
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