HABER

Nisan donları ceviz üretimini olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz ağaçlarının yaklaşık yüzde 15'i, bu ay görülen don olaylarından olumsuz etkilendi - AEÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr Üyesi Yılmaz: - "Ceviz ağaçlarının tamamı çiçeklenme evresindeydi. Bu sene donun şiddeti çok yüksek olmamakla beraber topoğrafyaya bağlı olarak yer yer zarar oluştu. Kaman yöresinde yaptığımız incelemelerde don zararının yüzde 15 civarında olduğunu belirledik"

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz ağaçlarının yaklaşık yüzde 15'i bu ay görülen don olayından olumsuz etkilendi.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr Üyesi Sabahattin Yılmaz, zirai don olayının görüldüğü 21 Nisan Cumartesi gecesinden birkaç gün sonra arazide araştırma yaptığını, son 4 yılda olduğu gibi bu sene de zararın söz konusu olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının bu yıl yüksek seyretmesi nedeniyle tüm ceviz ağaçlarının erken zamanda çiçeklenme dönemine girdiğini belirten Yılmaz, topoğrafyaya bağlı olarak don tabanı olan kapama ceviz bahçelerinde zararın daha fazla olduğunu, yüksek kesimlerde fazla zarar meydana gelmediğini vurguladı.

En son 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece don olayı gerçekleştiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ceviz ağaçlarının tamamı çiçeklenme evresindeydi. Bu sene donun şiddeti çok yüksek olmamakla beraber topoğrafyaya bağlı olarak yer yer zarar oluştu. Kaman yöresinde yaptığımız incelemelerde don zararının yüzde 15 civarında olduğunu belirledik. Yani verimde yüzde 15 bir düşüş görülecek. Daha ziyade don tabanı olan arazilerde, soğuk havanın biriktiği, dağılamayacağı bölgelerde daha fazla zarar var. Yani don tabanına dikkat edilmeden kurulan kapama ceviz bahçelerinde zararın daha yüksek olduğunu gözlemledik."

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül de son 4 yıldır yaşanan don zararlarıyla bu yıl da karşılaştıklarını, yaklaşık 10 bin ceviz ağacının bulunduğu ilçede üretimin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Sıcaklıkların 21 Nisan Cumartesi gecesi sıfırın altına düştüğünü belirten Öncül, 3-4 gün sonra zararın boyutunun ortaya çıktığını, etkilenen ağaçların yapraklarının kararmaya başladığını aktardı.

İlçeye bağlı rakımı düşük olan köylerde zararın yüzde 25-30 arasında olduğunu, yüksek kesimlerde hava sirkülasyonu nedeniyle fazla zarar görülmediğini dile getiren Öncül, ortalama yüzde 15 civarında bir hasarın söz konusu olduğunu bildirdi.

Öncül, zirai don nedeniyle bölgede 2014 yılında yüzde 100, 2015'de yüzde 80, 2016 yılında yüzde 50, geçen yıl yüzde 30 ürün kaybı yaşandığını hatırlattı.

Bakan açıkladı! Öğretmen ataması müjdesiBakan açıkladı! Öğretmen ataması müjdesi
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
don zararı Kaman cevizi Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

İlginizi Çekebilir

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.