Nisan donları ceviz üretimini olumsuz etkiledi

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz ağaçlarının yaklaşık yüzde 15'i bu ay görülen don olayından olumsuz etkilendi.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr Üyesi Sabahattin Yılmaz, zirai don olayının görüldüğü 21 Nisan Cumartesi gecesinden birkaç gün sonra arazide araştırma yaptığını, son 4 yılda olduğu gibi bu sene de zararın söz konusu olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının bu yıl yüksek seyretmesi nedeniyle tüm ceviz ağaçlarının erken zamanda çiçeklenme dönemine girdiğini belirten Yılmaz, topoğrafyaya bağlı olarak don tabanı olan kapama ceviz bahçelerinde zararın daha fazla olduğunu, yüksek kesimlerde fazla zarar meydana gelmediğini vurguladı.

En son 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece don olayı gerçekleştiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ceviz ağaçlarının tamamı çiçeklenme evresindeydi. Bu sene donun şiddeti çok yüksek olmamakla beraber topoğrafyaya bağlı olarak yer yer zarar oluştu. Kaman yöresinde yaptığımız incelemelerde don zararının yüzde 15 civarında olduğunu belirledik. Yani verimde yüzde 15 bir düşüş görülecek. Daha ziyade don tabanı olan arazilerde, soğuk havanın biriktiği, dağılamayacağı bölgelerde daha fazla zarar var. Yani don tabanına dikkat edilmeden kurulan kapama ceviz bahçelerinde zararın daha yüksek olduğunu gözlemledik."