"Nisan Yemenli siviller için en ölümcül ay oldu"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), nisan ayının bu yıl Yemen'deki siviller için en ölümcül ay olarak kayıtlara geçtiğini, 236 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 238 sivilin de yaralandığını bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Yemen'deki sivil kayıpların keskin artışından derin endişe duyuyor ve çatışan tüm taraflara bir kez daha uluslararası hukuka saygılı olma çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Shamdasani, geçen nisan ayının Yemen'deki siviller için en ölümcül ay olduğunu ve mart ayına göre sivil zaiyatların en az iki kat arttığı uyarısında bulundu.
Nisanda çoğunluğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarında olmak üzere 236 sivilin öldüğünü ve 238'inin de yaralandığını aktaran Shamdasani, mayısın ilk haftasında da 6 sivilin öldüğünü ve 57'sinin de yaranlandığını tespit ettiklerini belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olarak Yemen'de 2015'te çatışmalar başladığından bu yana 6 bin 385 sivilin öldüğünü ve 10 bin 47 sivilin yaralandığını belgelediklerini açıklayan Shamdasani, bu süre zarfındaki 10 bin 185 zayiatın sorumlusunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri olduğunun altını çizdi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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