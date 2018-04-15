Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

İstanbul'un Şişli ilçesindeki tarihi Teşvikiye Camii'nde akşam saatlerinde yangın çıktı.
Restorasyon çalışmaları devam eden caminin minare ve ana binasından dumanlar yükseldi.
İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. Söndürme çalışmalarına başlandı.
TEŞVİKİYE CAMİİ'Nİ KİM YAPTIRDI?
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı semtinde 1854 yılında Abdülmecit tarafından yaptırılan cami, 1794-1795 yıllarında III. Selim tarafından inşa ettirilmiş olan mescidin yerine yapılmıştı.
İçinde bulunduğu Nişantaşı semti de adını, bu caminin bahçesindeki taştan alır. Bizzat 3. Selim tarafından diktirilen taşın üzerindeki kitabelerde III. Selim‘in tüfekle 1.260 gezden (bir gez bir ok boyudur) su testisi hedefini ve II. Mahmud’un testi hedefini vurduğunu anlatmaktadır.
III. Selim’in döneminde (1789 – 1807) bir avlanma ve nişan talimi alanı olduğunu belirten anıt taş bugün Teşvikiye Camii’nin avlusunda bulunmaktadır. Semtin gelişmesine etkisi büyük olan ilk yapı Teşvikiye Camii’dir. İlkin 1794-1795 yıllarında bir mescit olarak yapılan cami 1853-1854 yıllarında padişah Abdülmecit tarafından yenilendikten sonra bölgedeki yerleşme hızlanmıştır. Semtte Abdülmecit’in burada bir yerleşim oluşturma amacını dile getirdiği aynı tarzda yapılmış iki taş mevcut olup üzerlerinde Eser-i Avatıf-ı Mecidiye Mahalle-i Cedide-i Teşvikiye (Abdülmecid’in karşılıksız iyilikseverliğinin eseri olan yeni Teşvikiye Mahallesi) ibaresi yer alır.
Teşvikiye kelimesiyle burada bir mahalle kurulmasının padişahça da teşvik edildiği açıklanmıştır. Bu taşlardan biri Teşvikiye Caddesi üzerinde eski Nişantaşı Karakolu’nun yanında, diğeri ise Rumeli Caddesi ile Valikonağı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta bulunmaktadır. 1883 nüfus sayımında bir mahalle olarak resmen tescil edilmiştir.
Ayrıntılar geliyor...
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