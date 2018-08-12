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Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme (1)

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
BEŞİKTAŞ Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

fotoğraflı

Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme (1)Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme (1)Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme (1)

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