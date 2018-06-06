Nissan Japonya'da yabancı stajyer programında usulsüzlük yaptı

TOKYO/ Nissan Motor şirketinin Japonya'daki fabrikalarında yabancı stajyerleri staj programları dışındaki alanlarda çalıştırdığı ortaya çıktı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, yapılan iç soruşturma sonunda Kaganava, Toçigi ve Fukuşima fabrikalarında yabancı stajyerlerin usulüne aykırı çalıştırıldığının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturmada, Kaganava fabrikasında otomobil tamponu ve çamurluğu yapmayı öğrenmek amacıyla staj gören Endonezyalı ve Filipinli 45 stajyere boya gibi ilave işler yaptırıldığının, Toçigi ve Fukuşima'daki fabrikalarda çalışan 150 yabancı stajyere de staj sorumlulukları dışında görevler verildiğinin belirlendiği kaydedildi.
Daha önce Mitsubishi Motor şirketinin de Aiçi'deki fabrikasında Filipinli stajyerleri program dışı görevlerde çalıştırdığı tespit edilmişti.
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