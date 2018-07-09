HABER

Nissan'dan emisyon itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Otomobil şirketi, emisyon testlerinde usulsüzlük yapıldığını kabul etti

Nissan, Japonya'daki fabrikalarında egzoz emisyon testlerinde usulsüzlük yapıldığını kabul etti.

Kyodo'nun haberine göre, otomobil şirketi, 5 fabrikada araçların emisyonları veya kilometre performansıyla ilgili verinin yeniden yazıldığının ya da testlerin uygun olmayan koşullarda yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Usulsüzlüğün toplam bin 171 aracı etkilediği, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılacağı ve gelecekte benzer bir durumla karşılaşılmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Nissan'ın geçen sene araçları test etmek için yıllarca sertifikasız işçi çalıştırdığı ortaya çıkmış, şirket iç pazardaki bir milyonu aşkın aracını geri çekmek zorunda kalmıştı.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
 Dayısı ve yengesini kaybetti: 35 yıldır tren yolculuğu yapıyordu Dayısı ve yengesini kaybetti: 35 yıldır tren yolculuğu yapıyordu
İlber Ortaylı: “Suriyeliler bazı illerimize yeni üretim teknikleri getirdi”İlber Ortaylı: “Suriyeliler bazı illerimize yeni üretim teknikleri getirdi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emisyon testleri Japonya nissan

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.