Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "Nitelikli ve vasıflı genç gazeteciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de programlar yaptık. Çeşitli okullardan mezun olmuş veya iletişim fakülteleri başta olmak üzere son sınıfta okuyan 400'e yakın genç gazeteci adayımızı sektörün ihtiyaç duyduğu bir müfredata tabi tuttuk." dedi.

Karaca, bir otelde düzenlenen Konya İli İşbirliği ve İstişare Toplantısı'nda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve kalkınma ajanslarıyla ortak projeler düzenleyerek nitelikli ve vasıflı gazeteci yetiştirmek istediklerini söyledi.

Konya'nın basın hayatında çok özel bir yeri olduğunu dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Şu anda hakikaten hem ülkemizin almakta olduğu kritik dönemeç hem teknolojik gelişmeler hem de basınımızın yıllardan beri boğuştuğu yapısal sorunları aşması için Konya'nın en önde koşması gerekiyor. Somut projeler ortaya koymamız gerekiyor. Bu anlamda yolun henüz başındayız. Bir an önce başlamak, harekete geçmek çok önemli."