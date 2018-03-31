Niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
MUHALEFET partileri...
Çiftlik Bank’ın Tosun’u için bir araştırma önergesi verdi.
*
Ve iktidar cephesi...
“Şak” diye “Ret” dedi.
*
Yahu niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın
Tamam, Tosun’la ilgili yargısal süreç devam ediyor.
Tamam, Tosun’un malvarlığına el kondu.
Tamam, Tosun gibilerin üzerine gidiliyor.
Tamam, devletimiz kaçak Tosun’un ensesinde.
Hepsine tamam.
*
Ama bütün bunlar ‘konunun araştırılmaya değer olmadığı’ anlamına mı gelir?
Ne yani?
Millet merak ederken...
Milletin Meclis’inin iktidar kanadı hiç mi merak etmiyor?
İşin içinde siyasi ayak olup olmadığını...
İşin içinde bürokratik ayak olup olmadığını...
İşin içinde psikolojik boyut olup olmadığını...
İşin içinde sosyolojik boyut olup olmadığını...
İşin içinde din, iman diyerek kandırma dümeni olup olmadığını...
Yoksa milletin Meclis’inin iktidar kanadı...
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