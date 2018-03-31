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Niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın! Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 07:25 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Yahu niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın" başlıklı yazısında, 80 bine yakın kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında Meclis'e verilen araştırma önergesinin reddedilmesine değindi.

Niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

MUHALEFET partileri...

Çiftlik Bank’ın Tosun’u için bir araştırma önergesi verdi.

*

Ve iktidar cephesi...

“Şak” diye “Ret” dedi.

*

Yahu niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın

  • Tamam, Tosun’la ilgili yargısal süreç devam ediyor.

  • Tamam, Tosun’un malvarlığına el kondu.

  • Tamam, Tosun gibilerin üzerine gidiliyor.

  • Tamam, devletimiz kaçak Tosun’un ensesinde.

  • Tamam, kimse Tosun’a sahip çıkmış falan değil.

Hepsine tamam.

*

Ama bütün bunlar ‘konunun araştırılmaya değer olmadığı’ anlamına mı gelir?

Ne yani?

Millet merak ederken...

Milletin Meclis’inin iktidar kanadı hiç mi merak etmiyor?

  • İşin içinde siyasi ayak olup olmadığını...

  • İşin içinde bürokratik ayak olup olmadığını...

  • İşin içinde psikolojik boyut olup olmadığını...

  • İşin içinde sosyolojik boyut olup olmadığını...

  • İşin içinde din, iman diyerek kandırma dümeni olup olmadığını...

Yoksa milletin Meclis’inin iktidar kanadı...

“Fazla merak kediyi öldürür” şeklindeki İngiliz atalar sözünün mü etkisinde?

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Ahmet Hakan Çiftlik Bank

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