Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanlığı’nın 19. Olağan Genel Kurulu Belediye Düğün salonunda gerçekleştirildi. Tek liste ile kongreye giren Başkan Nizamettin Eyidoğan güven tazeledi.

Kongreye Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, ADD Başkanı Zeki Saim Oral, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma Ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, ÇAYDER Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Karakuş, çeşitli bölgelerden gelen emekliler derneği başkanları katıldı.

Yapılan oylama sonunda Nizamettin Eyidoğan yönetimdeki dernek yönetimi şu isimlerden oluştu;

"Ramazan Hotlu, Yılmaz Oruç, Yaşar Demir, Recai Oral. Denetim Kurulu Asil Üyeleri; Eşref Demir, Şahin Karagöz, Nurettin Demir."

"Belediye başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Kongrenin divan başkanlığını Kazım Ergün’ün yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre Mevcut Dernek Başkanı Nizamettin Eyidoğan şunları söyledi; “Öncelikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere silahlı kuvvetlerimizin terör örgütleriyle başarılı mücadelelerinde şehit olan, tüm güvenlik kuvvetlerimizin şehitlerimize ve ebediyete intikal eden emekli dul ve yetimlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi ve 108 şubesi ile ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. Derneğimizin amacı insan hakları, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi kuralları, Atatürk ilkeleri, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının korunması çerçevesinde sosyal güvenlik kurumlarından gelir alanların hak ve menfaatlerini korumak, dayanışmayı sağlamaktır.

Filyos Liman projesi başladı. Devamı da gelecek inşallah. İlçemizde banklarıyla, parklarıyla bisiklet yollarıyla, düşük banketli yaya yollar ya biz yaşlı ve emeklilerimizin yaşamını kolaylaştırmaktadır. Türkiye de ilgili kanun gereği toplu taşımalarda indirimler için 60 yaş mı? 65 yaş mı? Faydalanacak derken, ilçemizde belediye otobüsleri her vatandaşımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaktadır. Biz emekliler olarak tüm hizmetleri için Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Derneğimiz yaptığımız hizmetlerle her geçen gün büyümeye devam sayımızı 9 bin 500’e çıkardık. Hizmet binamız kendi malımız. Şubelerimiz ile hizmet vermenin hazzını duymaktayız. 3 yıl içinde 1810 üye yapmışız. Ölen emeklilerimizin veraset intikal vergisi kanununa göre tüm işlemlerini yaparak, hak sahiplerine maaş ve cenaze yardımı işlemlerini, yetim kızlarımızın evlendiklerinde çeyiz yardımı işlemini, yüksek öğrenim gören yetim çocuklarımızın maaş işlemlerini en iyi şekilde yaparak her türlü yazışmalarını yapıp sonuçlandırıyoruz Öğrencilerimize ihtiyaca binaen kırtasiye yardımı yaptık."

Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün şu sözlerini dile getirdi; ‘Sadece emeklinin değil, kapımıza kim gelirse gelsin onun hakkını arayan bir kuruluşuz. Emeklilerin maaşları ile ilgili intibak yasalarını bizlerin tavsiyeleri ile yapılmıştır. Emeklilerin maaşları tek bir bankada kuyrukta bekletilmesine razı olmadık. Bir düzenleme ile emeklilerimiz banka kuyruklarından kurtardık. Seyyanen zamların alınmasında derneğimiz öncülük etmiş ve başarılı olmuştur. Konut edindirme desteği bizim zamanımızda olmuştur. TOKİ vasıtasıyla emeklinin ev sahibi oluşunun fikir babası biziz. Bu konuda bir çok ilde başarılı olduk. İnşallah bu projemizi Zonguldak ’ta da gerçekleştiririz.

Buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sesleniyorum ’emeklilerimizin ev sahibi olmalarını istiyoruz’ bu tekliflerimizin gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Bankalardan emeklilerimizin aldığı promosyon derneğimizin sayesinde olmuştur. Görevimiz Emeklilerimizin haklarını savunmak ve haklarını aramaktır. İntibak yasasını bekliyoruz."

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu ile İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu kısa bir konuşma yaparak kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundular.