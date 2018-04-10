Nizip’te KOBİ’ler 9 milyon TL’lik kredi hacminden faydalanacak

Nizip Ticaret Odası (NTO), üyelerine "Nefes Kredisi" desteği ile aylık yüzde 0,99 faiz oranı ile 200 bin liraya kadar kredi imkanı sunuyor. Kobiler, 9 milyon TL’lik hacminden faydalanabilecek.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) can suyu olan TOBB Nefes Kredisinin vadesi 18 aya uzatılarak yeniden hayata geçirildiğini söyledi. Nefes Kredisi ile KOBİ’lerin 200 bin TL’ye kadar düşük faizle kredi kullanabileceğini belirten Özyurt, kredilerle hedefin KOBİ’lerde finansmana erişiminin kolaylaştırılması olduğunu kaydetti. Özyurt, yaptığı açıklamada, Nizip Ticaret Odası’nın katkılarıyla oluşturulan 9 milyon TL’lik kredi hacminden NTO üyelerinin kolaylıkla yararlanabileceğini belirterek, "Bu kredi hacmi TOBB tarafından arttırılacaktır. NTO üyeleri, aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Kredi vadesi, ilk 6 ay anapara ödemesiz. Üyelerimiz ilk 6 ay kredinin sadece faizini ödeyecek ve takip eden 12 ay da eşit taksitli olmak üzere ödemeler toplam 18 ay olacak. Krediye başvurmak isteyen NTO üyeleri, Odamızdan "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu için" ibaresi içeren faaliyet belgesi alacak. NTO üyesi, faaliyet belgesi ile şubelerine giderek Nefes Kredisi için başvuruda bulunacak. Kredi uygunluğu tespit edilen NTO üyesi, kredisini hemen kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu, "Nefes Kredisi" kapsamında firmalara yüzde 85 oranında Hazine destekli kefalet sağlayacak. NTO üyesi firmalardan kredi temini sırasında, Kredi Garanti Fonu’ndan talep edeceği kefalet başvuru bedeli olan yüzde 0,03 (on binde 3) dışında herhangi bir masraf veya komisyon talep edilmeyecek. Bu rakam 51 TL’yi geçemeyecek” diye konuştu.