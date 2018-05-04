Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek

STOCKHOLM (AA) - Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel'i veren İsveç Akademisi, yaşanan cinsel saldırı ve bilgi sızıntısı skandalı nedeniyle bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin ertelendiğini duyurdu.

Akademiden yapılan açıklamada, kararın geçen ay basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtildi.

Akademinin daha önce de 7 kez farklı gerekçelerle ödül sahibinin açıklanmasını ertelediği, bunlardan 5'inde ödülün ertesi yıl yeni ödülle verildiği anımsatıldı.

Ödül sahibini belirleme sürecinin halihazırda ileri aşamalarda olduğu ve olağan şekilde devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, kazananın duyurulmasının Akademiye güvenin yeniden tesis edilene kadar ertelenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsveç Akademisi geçici Daimi Sekreteri Anders Olsson imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "İsveç Akademisinin aktif üyeleri, mevcut güven krizinin değişim için uzun dönemli ve basiretli bir çabayı gerektirdiğinin farkındadır. 2018 Nobel Ödülü'nü kazananın açıklanmasından önce kamu güvenini yeniden tesis etmek için zamana ihtiyacımız var. Bu, geçmiş ve gelecek ödül sahiplerine, Nobel Vakfına ve genel kamuoyuna saygımızın gereğidir." ifadelerine yer verildi.