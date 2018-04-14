Nobel Ödüllü bilim adamı Tim Hunt, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Gen Aktüel Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Nobelyum Bilim Kongresine katılan Nobel Ödüllü bilim adamı Tim Hunt tecrübelerini paylaştı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen ve iki gün sürecek olan kongrenin ilk oturumunda Erzurum Teknik Üniversitesinin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen 2001 Nobel Ödülü sahibi bilim adamı Tim Hunt, Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülüne layık görüldüğü sürece anlattı.

Kongreye Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Genetik Bilimci Doç. Dr. Hüseyin Onay, Uppsala Üniversitesi Öğretim Görevlisi Carl Johan Heldin, Maastricht Üniversitesi Klinik Genetik bölümü öğretim görevlisi Rick Kamps, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı.

Kongrede yaptığı bilimsel çalışmaları aktaran Tim Hunt programın son bölümünde öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Nobel Ödülü sahibi bilim adamı Tim Hunt’a konuşması sonrasında ATÜ Rektörü Muammer Yaylalı tarafından plaket ve hediye takdimi yapıldı.