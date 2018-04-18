Nobel ödüllü Sancar'ın kuvvet kaynağı Türk dünyası

TÜRKİSTAN (AA) - Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar, Türk dünyasının kendisi için kuvvet kaynağı ve başarılarında büyük rolü olduğunu söyledi.

Kazakistan ziyareti çerçevesinde Türkistan kentine giden Sancar, burada Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ziyaret ederek, öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Sancar’a fahri profesörlük unvanı takdim edildi.

Sancar burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının gösterdiği ilginin kendisini Türk dünyasının temsilcisi gibi hissettirdiğini ve bu ilgiye layık olmaya çalıştığını söyledi.

Atatürk’ün yaptığı devrimler sayesinde sahip olduğu yere geldiğini vurgulayan Sancar, "Türkiye’nin dışında diğer Türk cumhuriyetlerinin başka devletlerin hakimiyeti altında olduğu zamanlarda bile Türk dünyası kalbimdeydi. Bu bakımdan Türk dünyası benim için bir kuvvet kaynağı, başarılarımda büyük rolü olmuştur." diye konuştu.

Sancar, eskiden Türk dünyasının bilim merkezi olduğunu, bunu Avrupa ve Amerikalıların da kabul ettiğini, kadim çağlardan başlayan bilimi Türk dünyasının 500 yıl yürüttüğünü, daha sonra farklı nedenlerle bilimde durakladığını ve meşaleyi Batı'nın aldığını söyledi.