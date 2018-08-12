Nobel ödüllü yazar Naipaul hayatını kaybetti

Naipaul, 1950 yılında kazandığı bursla eğitim için İngiltere'ye gitti. Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.

Mezun olduktan sonra yazarlığa başladı. Bir dönem sömürge ülkesinden gelen bir vatandaş olarak İngiltere'de iş bulmakta zorlandı. Nihayet BBC Dünya Servisi'nin radyosunda o dönemde Batı Hint Adaları Federasyonu çatısı altında birleşen Karayip ada ülkelerinin edebiyatını ele alan bir program yapmaya başladı.

Naipaul, batılıların Yeni Dünya'daki sömürgelerindeki halkların tarihine ve kaderine kayıtsızlığını eleştirdi.

Yazar, 2000 yılında verdiği bir söyleşide yazarlık serüvenini şöyle özetlemişti:

"Benim gibi Yeni Dünya'dan gelen bir kişiyseniz, insanların oraya taşıdıkları absürt fantezileri ve bu sebeple başlarına açtıkları belaları açıkça görebiliyorsunuz. Yeni Dünya'nın tarihi bize öğretmediler. Kötülükten değil, cehaletten, kayıtsızlıktan, bu küçük adaların tarihinin önemli olmadığının düşünülmesinden. Bu benim öğrenmek zorunda olduğum bir şeydi ve yazmak bana bunu sağladı. İnsan verili bilgiyle başlayamıyor işe, kendini bilgiye yazması gerekiyor."