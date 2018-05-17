Nöbet başında sahur

KIRKLARELİ (AA) - Nöbetleri mesleklerinin gereği olan çalışanlar, sahurlarını görevli oldukları bölgelerde yapıyor.
Kentin asayişini sağlayan polisler, olası bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyeciler, kaza ve hastalık gibi sağlık sorunu yaşayanları hayatta tutabilmek amacıyla saniyelerle yarışan 112 Acil Servis ekipleri ile hastalara şifa olacak ilaçları satan eczacılar, oruçlarına çalışma alanlarında, iş yerlerinde niyetleniyor.
AA ekibi, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi ile eczacıların, gece çalışmaları ve yoğun koşuşturma arasındaki sahurlarını görüntüledi.
Acil Sağlık Komuta Merkezinde görevli acil tıp teknisyeni Kübra İldeş, bu ramazan ayında da sahur yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bir yandan hastalara şifa dağıtmaya çalıştıklarını, diğer yandan oruçlarını tutabilmek için sahur yaptıklarını belirten İldeş, tüm zorluklara rağmen görevlerini severek yürüttüklerini ifade etti.
Sağlık hizmetinde mesai kavramının 24 saat esasına göre olduğunu vurgulayan İldeş, "Sahurumuz da iftarımız da nöbet yerimizde. Fırsat buldukça sahurumuzu yaparak niyetleniyoruz. Fırsat bulamadığımız zamanlar ise vakaya giderken veya dönerken ambulansta bir şeyler atıştırarak niyetleniyoruz. Önemli olan hastalarımıza ulaşmak." diye konuştu.
Eczacı Anıl Irmak ise nöbetçi eczane oldukları için sahurlarını eczanede yaptıklarını dile getirdi.
Ramazanın kutsal bir ay olduğunu ifade eden Irmak, zor şartlarda çalıştıklarını ancak ibadetlerini aksatmadıklarını belirtti.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Sinan Demirel de itfaiye ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu anlattı.
Ramazan ayında personeli ile hazırladıkları sofrada sahur yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demirel, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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