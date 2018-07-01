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"Nöbetçi eczanelerin çevresinde devriye" isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

Türk Eczacıları Birliği: - "Nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz"

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyetince, nöbet hizmeti veren eczanelerin çevresinde kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek güvenliği sağlaması istendi.

TEB Merkez Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Mersin'in Tarsus ilçesinde nöbet hizmetini icra eden bir eczaneye saldırıda bulunulduğu, biri ağır 3 eczane çalışanının yaralandığı hatırlatıldı.

Sağlıkta şiddettin toplumsal bir sorun olduğuna, her geçen gün daha da kronik bir hal aldığına işaret edilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı kamu otoritesi tarafından acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

-"Muadil/eşdeğer ilaç, güvenilir ilaçtır"

TEB'in açıklamasında, saldırının, muadil/eşdeğer ilaç tartışmasından çıktığının basına yansıdığı aktarılarak, muadil/eşdeğer ilaç konusunda toplumun aydınlatılmasının ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin elzem olduğu belirtildi.

Açıklamada, muadil/eşdeğer ilacın güvenilir ilaç olduğu, orijinali ile eşdeğeri arasında ilacın yarattığı etki açısından hiçbir fark bulunmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığından talebimiz, eşdeğer ilacın önemi konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik adımlar atmasıdır. Ayrıca hekimlerimizin eşdeğer ilaç konusunda aktif rol almasını, hastalara bilgi vermesini ve bu konuda biz eczacılarla ortak hareket etmelerini talep ediyoruz.

İnsan, hasta ve toplum sağlığını önceleyen, yurttaşlarımıza kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti sunan bir mesleğin mensupları olarak çalışanlarımızın nöbet hizmetinde saldırıya uğramaması için gerekli tedbirlerin derhal alınmasını istiyoruz. Can güvenliği endişesi ile nitelikli sağlık hizmeti sunulamayacağının altını çiziyor, tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Çalışanlarına Şiddet Tarsus eczane saldırısı TEB Merkez Heyeti

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