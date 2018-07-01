"Nöbetçi eczanelerin çevresinde devriye" isteği

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyetince, nöbet hizmeti veren eczanelerin çevresinde kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek güvenliği sağlaması istendi.

TEB Merkez Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Mersin'in Tarsus ilçesinde nöbet hizmetini icra eden bir eczaneye saldırıda bulunulduğu, biri ağır 3 eczane çalışanının yaralandığı hatırlatıldı.

Sağlıkta şiddettin toplumsal bir sorun olduğuna, her geçen gün daha da kronik bir hal aldığına işaret edilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı kamu otoritesi tarafından acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

-"Muadil/eşdeğer ilaç, güvenilir ilaçtır"

TEB'in açıklamasında, saldırının, muadil/eşdeğer ilaç tartışmasından çıktığının basına yansıdığı aktarılarak, muadil/eşdeğer ilaç konusunda toplumun aydınlatılmasının ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin elzem olduğu belirtildi.