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"Nöbetçi tiyatro" perdelerini kapatmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:34 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 tiyatro sezonunun kapanmasının ardından başlatılan "nöbetçi tiyatro" uygulaması kapsamında, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu, 1 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Mayıs ayında tüm yurtta perdeler kapanınca Ankara'da Küçük Tiyatro Sahnesi ve Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Sahnesi 1 Temmuz'a kadar açık kalarak nöbetçi tiyatro olacak"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 tiyatro sezonunun kapanmasının ardından başlatılan "nöbetçi tiyatro" uygulaması kapsamında, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu, 1 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için ilk kez hayata geçirilen "nöbetçi tiyatro" projesi ile tiyatroseverler, Ankara'da Küçük Tiyatro Sahnesi'nde saat 18.00'de Ankara Devlet Tiyatrosunun beğenilen oyunlarını seyredebilecek.

Bölge müdürlüklerinde sahnelenen devlet tiyatrosu oyunlarını da Ankara'ya getirecek uygulama ile sanatseverler birbirinden farklı oyunları 1 Temmuz'a kadar izleme şansına sahip olacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu ise ramazan ayı boyunca geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi ortaoyunu "Akide Şekeri" ile sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Ali Meriç'in yazdığı ve Cenk Turan'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 1 Temmuz’a kadar izlenebilecek.

"Nöbetçi tiyatro" uygulamasının bitimiyle kapanacak perdeler, 2018-2019 tiyatro sezonunun ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla yeniden açılacak.

- "Oyunlarımızı seyircilerimizle yeniden buluşturacağız"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "nöbetçi tiyatro" uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında tüm yurtta perdeler kapanınca, Ankara'da Küçük Tiyatro Sahnesi ve Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, 1 Temmuz'a kadar açık kalarak nöbetçi tiyatro olacak. Yıl içinde sahnelenmiş en beğenilen oyunların gösterimine devam edilecek. 1 Temmuz'a kadar oyunlarımızı seyircilerimizle yeniden buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Tiyatroları nöbetçi tiyatro

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