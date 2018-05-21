"Nöbetçi tiyatro" perdelerini kapatmayacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 tiyatro sezonunun kapanmasının ardından başlatılan "nöbetçi tiyatro" uygulaması kapsamında, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu, 1 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için ilk kez hayata geçirilen "nöbetçi tiyatro" projesi ile tiyatroseverler, Ankara'da Küçük Tiyatro Sahnesi'nde saat 18.00'de Ankara Devlet Tiyatrosunun beğenilen oyunlarını seyredebilecek.

Bölge müdürlüklerinde sahnelenen devlet tiyatrosu oyunlarını da Ankara'ya getirecek uygulama ile sanatseverler birbirinden farklı oyunları 1 Temmuz'a kadar izleme şansına sahip olacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu ise ramazan ayı boyunca geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi ortaoyunu "Akide Şekeri" ile sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Ali Meriç'in yazdığı ve Cenk Turan'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 1 Temmuz’a kadar izlenebilecek.