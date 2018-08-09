HABER

Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

Gürcistan'da devam eden tatbikata katılan zırhlı araç ve askeri helikopterler gösteri yaptı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'daki Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı devam ediyor.

Başkent Tiflis'e yakın Vaziani Askeri Üssü'nde 8 gündür süren, Türk subayların da katıldığı tatbikat kapsamında Gürcistanlı, ABD'li, İngiliz ve Ukraynalı askerler, Gürcistan ve ABD Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araç ve askeri helikopterlerle gösteri gerçekleştirdi.

Gürcistan'da 4. kez düzenlenen ve Türkiye'den 4 subayın katıldığı Noble Partner 2018 Tatbikatı, 15 Ağustos'ta sona erecek.

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Danıştay: Alpu termik santralinde kömür madeni için ÇED gerekliDanıştay: Alpu termik santralinde kömür madeni için ÇED gerekli
Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (10)Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (10)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu! Acı haber geldi

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu! Acı haber geldi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.