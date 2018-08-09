TİFLİS (AA) - Gürcistan'daki Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı devam ediyor.
Başkent Tiflis'e yakın Vaziani Askeri Üssü'nde 8 gündür süren, Türk subayların da katıldığı tatbikat kapsamında Gürcistanlı, ABD'li, İngiliz ve Ukraynalı askerler, Gürcistan ve ABD Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araç ve askeri helikopterlerle gösteri gerçekleştirdi.
Gürcistan'da 4. kez düzenlenen ve Türkiye'den 4 subayın katıldığı Noble Partner 2018 Tatbikatı, 15 Ağustos'ta sona erecek.
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