Margvelaşvili Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini Rusya Federasyonu'nun yasa dışı yollarla işgal ettiğini kaydederek, ülkesinin barış yoluyla toprak bütünlüğüne kavuşacağını ifade etti.

Burada herkesin ortak amacının barışa ve güvenliğe katkı sağlanması olduğunu vurgulayan Margvelaşvili, "Dostluğumuz, ülkelerimizin temel değerleri olan sürdürülebilirliği, toplumlarımızın refahı ve istikrarı korumayı hedefliyor." dedi.

Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, tatbikata katılan tüm ülkelerin askerlerine Gürcistan'a geldikleri için teşekkür etti.

Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde düzenlenen açılış törenine, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmayı Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, bakanlar, milletvekiller, büyükelçiler ve diğer davetliler katıldı.

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan'ın katıldığı Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı başladı.

Benzer tatbikatlarının askerlerin savaş yeteneklerini geliştirilmesine katkı sağladığını aktaran Margvelaşvili, "Amacımız bu savaş yeteneklerinin gerçek savaşlarda hiçbir zaman kullanılmamasıdır, hiçbir askerin kanının dökülmemesidir." diye konuştu.

Başbakan Bakhtadze, ülkesinin 4'üncü kez böylesi bir tatbikata ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, her geçen yıl tatbikata katılan ülkelerin sayısının arttığını söyledi.

Çok uluslu tatbikatın amacının Gürcü askerlerin eğitilmesi, onların NATO standartlarına uygun seviye getirilmesi olduğunu vurgulayan Bakhtadze, "Uluslararası tatbikat hiçbir ülkeye karşı değil, bu tatbikat bölgesel güvenliğe, barış ve istikrarın güçlendirilmesine hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Levan İzoria ise geçen yıl düzenlenen Noble Partner 2017'ye 2 bin 800 askerin katıldığını anımsatarak, bu yıl ki tatbikatta 3 binden fazla Gürcü ve yabancı askerin yer aldığını belirtti.

Açılış töreni, ABD ordusuna ait Apache ve Black Hawk (Kara Şahin) helikopterler ve ABD ve Alman askerleri tarafından düzenlenen gösteri tatbikatıyla sona erdi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye'den 4 subay tatbikat karargahında görev yapmak üzere Noble Partner 2018'e katılım sağladı.

Tatbikat, 15 Ağustos'ta sona erecek.

