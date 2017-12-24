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Noel Baba Barış Köyü'ne FETÖ engeli iddiası (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:15 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - NOEL Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, Noel Baba Barış Köyü'nü Türkiye'de kurmak istediklerini ancak Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkin olduğu dönemlerde bu girişimlerinin engellediğini iddia etti.Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Genel Kurulu, Akra Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Muammer Karabulut oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Genel kurulda Suriye, 2018 yılı Noel Baba Barış Ülkesi seçilirken, 2018 yılı Noel Baba Barış Ödülü'nün ise İranlı Ayetullah Makarem Shirazi'ye verilmesi kararlaştırıldı. Genel kurul sonrası konuşan Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, barış ödülünün İranlı Ayetullah Makarem Shirazi'ye verilmesinin nedenini açıkladı. İslam'ın barış dini olduğunu vurgulayan Karabulut, şöyle dedi:"Shirazi bir ziyaretlerinde İslam'ın barış dini olduğunu ve terör örgütleriyle bir bağlantılarının olmadıklarını söylemişti. Bu nedenle kendisine ödülü vermeyi düşündük. Her yıl barış ülkesi de seçiyoruz. Bu yılki barış ülkemiz Suriye oldu. Suriye denince herkesin yüreğinde bir acı oluşuyor. Suriye'nin barış ülkesi olduğunu 2018 yılı boyunca dillendireceğiz.""BARIŞ KÖYÜ'NE FETÖ ENGELİKKTC'de faaliyetlerini devam ettiren Noel Baba Barış Köyü'nü Türkiye'de kurmak istediklerini de belirten Muammer Karabulut, FETÖ'nün alışmalarına engel olduğunu öne sürdü. Fethullah Gülen cemaatinin engellemesine bizzat şahit olduklarını da ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:"Biz bu projeye başladığımız zamanlarda cemaat Türkiye'de devlet üzerinde çok etkiliydi. Cemaatle 1996 yılından itibaren bir karşı karşıya gelmişliğimiz var. O zamanlarda cemaat bizim faaliyetlerimiz içerisinde etkin olmak istedi. Ancak, müsaade etmedik. Sonrasında bu proje ortaya çıkınca engel oldular. Biz bu durumu o zaman Cumhurbaşkanlığı makamıyla paylaştık ama dikkate alınmadı. KKTC hükümeti bize Kumyalı bölgesinde bir yer tahsis etti."

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