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"Noel Baba'nın rezidansı" seraların altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan: "Manastırda olması gereken bazı yapıların halen ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bu yapılar bizim için önemli, bunları gün yüzüne çıkarabilmemiz için seraların olduğu alanların kamulaştırılması zorunlu"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı Başkanı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan, "Noel Baba" olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un Antalya'nın Demre ilçesinde yaşadığı rezidansın gün yüzüne çıkarılması için civardaki köylülere ait seraların kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle Antalya'nın Demre (Myra) ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde, Prof. Dr. Doğan başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları 1989 yılından bu yana devam ediyor.

Şu ana kadar çok sayıda eser ve yapının gün yüzüne çıkarıldığı alandaki kazı çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Doğan, Antik Myra kentinin piskoposu, "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın görev yaptığı kilisenin özellikle Hristiyanların ilgi odağı olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarının bu yıl kilisenin güney bölümde yer alan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir aileye ait mezarda yoğunlaştığını belirten Sema Doğan, çalışmalar kapsamında zemine ulaştıklarını ve yarım kalan mekanı açtıklarını kaydetti.

Doğan, kazı alanında keşfedilmeyi bekleyen kiliseye ait farklı değerlerin olduğunu bildirerek, bu yerlerin vatandaşlara ait arazilerde kaldığını dile getirdi.

Kuzey bölgede kendilerine ait alanın sınırlarına dayandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Doğan, kazı çalışmalarının devam edebilmesi ve tarihi yapıların tamamına ulaşabilmek için özellikle bu alanların kamulaştırılması gerektiğine işaret etti.

Doğan, mevcut alandaki yerlerin kazıldığını ancak yapıların kuzeybatı ve kuzeydoğu yönünde devam ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Manastırın çok az bir bölümünü açığa çıkarabildik. Piskoposun (Aziz Nikolaos) rezidansı diyebileceğimiz önemli bir yapı var, ne yazık ki bu yapının duvarları kuzeye doğru kendi arazimizin dışında devam ediyor. Manastırda olması gereken bazı yapıların da halen ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bu yapılar bizim için önemli, bunları gün yüzüne çıkarabilmemiz için çevredeki şu an seraların olduğu alanların kamulaştırılması zorunlu."

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