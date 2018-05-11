İSTANBUL (AA) - Görsel sanat ve performans projeleri kollektifi Nonotak'ın hazırladığı "Narrow" başlıklı enstalasyon, 29 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki Digi.logue Space'te izlenime sunulan çalışma, karo yapılandırmalı, çoklu, güçlü pikselli ve adreslenebilir LED'ler sunuyor ve onlarca metreye yayılarak bir odayı kaplıyor.

Uzun mesafede hizalanan çok sayıda karo sayesinde izleyiciler, Nonotak'ın ayrıntılı ışık ve ses programlamasına ve geniş boyutlarda bir alan incelemesine tanıklık edebilecek.

- Nonotak

Görsel sanat ve performans projeleri kollektifi, Nonotak Studio olarak da bilinen "Nonotak", görsel sanatçı Noemi Schipfer ve müzisyen, mimar Takami Nakamoto liderliğinde, mimar Bigoni-Mortemard'ın Paris'teki bir devlet binasının lobisi için büyük ölçekli bir duvar resmi talep etmesiyle kuruldu.

Bugün ses ve ışık enstalasyonlarının yanı sıra sahne performanslarıyla çalışan "Nonatak" Nakamoto'nun zaman ve mekandaki ses kullanımı ile Schipfer'in kinetik görselliğe sahip geometrik illüstrasyonlarını bir araya getiriyor.

Nonotak'ın daha önce büyük ilgi gören enstalasyon çalışması "Daydream V2", 2013 yılında "Prix Cube" ödülüne aday gösterildi. Aynı zamanda bu enstalasyon, "ADC Young Guns" ödülünü 2016 yılında değer görüldü.

