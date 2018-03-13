"Nora- Bir Bebek Evi"nin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Nora- Bir Bebek Evi" adlı oyunun galası yapıldı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki galada AA muhabirine açıklama yapan oyunun yönetmeni Ali Gökmen Altuğ, Henrik Ibsen tarafından yazılan oyunun 34 yıldır Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmediğini söyledi.

Altuğ, eserin klasik türde bir yapım olduğunun altını çizerek, "Bu bakımdan da ben oyunu klasik tarafıyla sahnelemeyi doğru buldum. Günümüze getirmek ya da modern hale getirmektense eserin aslında sadık olarak konuya bakmak istedim. Oyunun metninde ise sadece kısaltma bazında bir değişiklik oldu." dedi.

- "Yazıldığı dönemde devrimci bir oyun"

Oyun provalarının yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirten Altuğ, "Toplamda 42 prova yaptık. Verimli ve güzel bir süreçti. Sezon sonuna kadar oyunu oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Altuğ, eserin oyuncu kadrosuna da değinerek, şöyle devam etti:

"Rol dağılımı yaparken birçok faktörü göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Sadece role uygunluk değil, iyi bir ekip olmak, iyi bir takım olmak gibi. Bu anlamda tiyatronun bağlayıcı birtakım özellikleri var. Yani aynı anda birçok oyunu bağlayabiliyorsunuz, bir oyuncuyu seçtiğinizde. O yüzden bu istediğiniz kadroyu oluşturamamaya da bazen neden oluyor ama bu oyuna ben böyle bir şey yaşamadım. Çok güzel bir ekip olduk."