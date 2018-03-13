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"Nora- Bir Bebek Evi"nin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

İBB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Nora- Bir Bebek Evi" adlı oyunun galası, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı - Oyunun yönetmeni Altuğ: - "Nora- Bir Bebek Evi, yazıldığı dönemde aslında devrimci bir oyun. Yaklaşık 140 yıl önceyi düşündüğünüzde de büyük olay yaratmış bir oyun. Bugün için de hala oyunun söylediği birçok şey var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Nora- Bir Bebek Evi" adlı oyunun galası yapıldı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki galada AA muhabirine açıklama yapan oyunun yönetmeni Ali Gökmen Altuğ, Henrik Ibsen tarafından yazılan oyunun 34 yıldır Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmediğini söyledi.

Altuğ, eserin klasik türde bir yapım olduğunun altını çizerek, "Bu bakımdan da ben oyunu klasik tarafıyla sahnelemeyi doğru buldum. Günümüze getirmek ya da modern hale getirmektense eserin aslında sadık olarak konuya bakmak istedim. Oyunun metninde ise sadece kısaltma bazında bir değişiklik oldu." dedi.

- "Yazıldığı dönemde devrimci bir oyun"

Oyun provalarının yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirten Altuğ, "Toplamda 42 prova yaptık. Verimli ve güzel bir süreçti. Sezon sonuna kadar oyunu oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Altuğ, eserin oyuncu kadrosuna da değinerek, şöyle devam etti:

"Rol dağılımı yaparken birçok faktörü göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Sadece role uygunluk değil, iyi bir ekip olmak, iyi bir takım olmak gibi. Bu anlamda tiyatronun bağlayıcı birtakım özellikleri var. Yani aynı anda birçok oyunu bağlayabiliyorsunuz, bir oyuncuyu seçtiğinizde. O yüzden bu istediğiniz kadroyu oluşturamamaya da bazen neden oluyor ama bu oyuna ben böyle bir şey yaşamadım. Çok güzel bir ekip olduk."

Altuğ, oyunun bir kadın üzerine kurulu olduğuna işaret ederek, "Nora- Bir Bebek Evi, yazıldığı dönemde aslında devrimci bir oyun. Yaklaşık 140 yıl önceyi düşündüğünüzde de büyük olay yaratmış bir oyun. Bugün için de hala oyunun söylediği birçok şey var. Kendini, toplumdaki yerini keşfeden, farkındalığının artması ile kendi ayakları üzerine durmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Oyunda "Nora" karakterini canlandıran Yeşim Koçak ise şunları söyledi:

"Nora, evli ve 3 çocuğu olan bir kadın, kocasına çok düşkün. Babasının biricik kızıymış, sonra kocasının biricik karısı olmuş. Sonra başlarına bir iş geliyor ve yüklü miktarda paraya ihtiyaç duyuyorlar ve bu parayı alabilmek için, kocasını iyiliği için, kocasından gizli bir şeyler yapıyor. Sonra olaylar gelişiyor. Bu süreçte de Nora aslında bir aydınlanma yaşıyor. Kendini yok sayıp, sadece oynadığı o ideal kadın, eş, anne rolünden sıyrılıp önce kendini bulması ve bir birey olması gerektiğini fark ediyor. Böyle bir yolculuk, bu oyun."

Oyunun galasına aralarında İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Tülin Oral, Nergis Çorakçı ve Ali Nuri Türkoğlu'nun da bulunduğu birçok oyuncu katıldı.

- Oyun hakkında

Gerçekçi Tiyatro'nun kurucu yazarlarından Henrik İbsen'in klasikleşmiş başyapıtları arasında yer alan "Nora- Bir Bebek Evi" 1879 yılında kaleme alındı.

Çağdaş insanın dramını anlatan oyun, maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alıyor.

Konusunu gerçek yaşamdan alan 2 perdelik eserin oyuncu kadrosunda, Koçak'ın yanı sıra, Berna Adıgüzel, Canan Kübra Birinci, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık ve Nurdan Gür rol alıyor.

Çevirisini Jale Karabekir ve Feride Eralp'ın yaptığı eserin dramaturjisini ise Gökhan Aktemur gerçekleştirdi.

Oyunun sahne tasarımı Eylül Gürcan'ın, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan'ın, kostüm tasarımı Gamze Kuş'ın, ses tasarımı Hamza Değirmenci'nin ve müzikleri de Tolga Çebi'nin imzasını taşıyor.

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