Norveç, Ruandalı mülteciyi soykırım suçu şüphesiyle gözaltına aldı

KOPENHAG (AA) — Norveç'te polis, Ruanda doğumlu bir göçmeni, ülkede 1994 yılında Tutsi etnik topluluğuna yönelik soykırımda rolü olduğu şüphesiyle gözaltına aldı.
Ulusal Adli Soruşturma Dairesi (NCIS), kimliği açıklanmayan 50'li yaşlardaki Ruandalı göçmenin, o dönemde Tutsileri hedef alan kitlesel cinayetlerde rol oynadığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
NCIS, göçmenin Norveç'e 2006 yılında sığınmacı olarak geldiğini ve 2014'te vatandaşlığa kabul edildiğini bildirdi.
Savcı Espen Hanken, Ruanda hükümetinden alınan bilgilerle başlatılan soruşturma için kanıt toplamak üzere, ülkeye ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.
Hanken, sanığın Norveç'te yargılanmasının planlandığını kaydetti.
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da 1994 yılında Tutsi etnik topluluğuna mensup yaklaşık 800 bin kişi, aşırılıkçı Hutular tarafından katledilmişti.
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