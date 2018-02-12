Norveç'te küçük uçak düştü: 2 ölü

STOCKHOLM (AA) - Norveç'in kuzeyinde bulunan Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi öldü.
Norveç Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, uçağın Lofoten Adaları yakınlarında denize düştüğü belirtildi.
Kurtarma ekiplerinin kısa sürede uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, uçakta bulunan iki kişinin öldüğü bildirildi.
Açıklamada, kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği vurgulandı.
İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı
Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!
NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü
Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!
Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü
Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı
'Türklerden gelen mesajlardan bıktım'
Türkiye'nin korkunç cinayetler işleyen seri katilleri
Türkiye şehitlerine ağlıyor