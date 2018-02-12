HABER

Norveç'te küçük uçak düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 08:16 | Son Güncelleme

Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişinin öldüğü bildirildi

STOCKHOLM (AA) - Norveç'in kuzeyinde bulunan Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi öldü.

Norveç Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, uçağın Lofoten Adaları yakınlarında denize düştüğü belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin kısa sürede uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, uçakta bulunan iki kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği vurgulandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küçük Uçak Norveç uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Diğer Haberler
Ünlü iş adamının oğluna şok suçlama! Kamera kayıtları ele verdi

Ünlü iş adamının oğluna şok suçlama! Kamera kayıtları ele verdi

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Hanedana vatandaşlık sözü

Hanedana vatandaşlık sözü

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 12 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Kadir İnanır yoğun bakımda

Kadir İnanır yoğun bakımda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.