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Norveç'te sığınmacıya yumruk atan siyasetçi bakan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 00:10 | Son Güncelleme

Adalet ve Göç Bakanlığına getirilen Sandberg'in 1997'de bir sığınmacıya yumruk attığı belirtildi

STOCKHOLM (AA) - Norveç Adalet ve Göç Bakanı olarak atanan Per Sandberg'in, 1997 yılında bir sığınmacıya yumruk attığı belirtildi.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, dün istifa eden Adalet ve Göçmen Bakanı Sylvi Listhaug'in yerine popülist İlerleme Partisinden Per Sandberg getirildi.

Haberde Sandberg'in, 1997 yılında eski Yugoslavya'dan gelen bir sığınmacıya yumruk attığı için 400 avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Eski Adalet ve Göçmen eski Bakanı Sylvi Listhaug, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütleri listesinde gösterilen Eş-Şebab terör örgütünün bir militanının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “İşçi Partisi teröristlerin haklarını ulusal güvenliğimizin üzerinde tutuyor” diye yorum yazmış ve muhalefet partilerinin, sağ azınlık koalisyon hükümeti hakkında gensoru verme tehdidi üzerine özür dileyip istifa etmişti.

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Norveç Norveç Adalet ve Göçmen Bakanı Listhaug Per Sandberg

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