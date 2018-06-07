Nostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptı

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında üç nesilin bir araya geldiği 2 bin 500 kişi Nostalji bahçelerinde iftar yaptı. İftara katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ağaçlardaki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inandığını söyledi.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin iftar programlarına katılımlar artarak devam ediyor. Bağcılar Belediyesi'nin Nostalji Bahçeleri'nde düzenlediği iftara da genci ve yaşlısıyla 3 nesil birlikte katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik iftara Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. Çağırıcı, “Şu görüntü dünyaya bedel. Komşular, dostlar, güzel ağaçların altında çok güzel bir ortamda gönül sofralarını kurdular. Nostalji bahçelerimizdeki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inanıyorum. Bu bahçeler Bağcılar’a farklı bir güzellik kattı. Aileler, komşular, farklı yörenin insanları buralarda hava alma ve spor yapma imkanı da buluyor. Bu güzellikleri bize bahşeden Rabbimize şükrediyoruz” dedi.

Kirazlı Mahallesi’nde yer alan Kiraz Bahçesi’nde ise yaşlılar, çocukları ve torunlarından oluşan 3 nesil aynı sofrada buluştu. Geçmişle gelecek arasında bağın kurulduğu bahçede yaşlılar, gelenek ve görenekleri çocukları üzerinden kendinden sonraki kuşaklara aktardı.