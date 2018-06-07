HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Nostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında üç nesilin bir araya geldiği 2 bin 500 kişi Nostalji bahçelerinde iftar yaptı.

Nostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptı

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında üç nesilin bir araya geldiği 2 bin 500 kişi Nostalji bahçelerinde iftar yaptı. İftara katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ağaçlardaki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inandığını söyledi.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin iftar programlarına katılımlar artarak devam ediyor. Bağcılar Belediyesi'nin Nostalji Bahçeleri'nde düzenlediği iftara da genci ve yaşlısıyla 3 nesil birlikte katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik iftara Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. Çağırıcı, “Şu görüntü dünyaya bedel. Komşular, dostlar, güzel ağaçların altında çok güzel bir ortamda gönül sofralarını kurdular. Nostalji bahçelerimizdeki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inanıyorum. Bu bahçeler Bağcılar’a farklı bir güzellik kattı. Aileler, komşular, farklı yörenin insanları buralarda hava alma ve spor yapma imkanı da buluyor. Bu güzellikleri bize bahşeden Rabbimize şükrediyoruz” dedi.

Kirazlı Mahallesi’nde yer alan Kiraz Bahçesi’nde ise yaşlılar, çocukları ve torunlarından oluşan 3 nesil aynı sofrada buluştu. Geçmişle gelecek arasında bağın kurulduğu bahçede yaşlılar, gelenek ve görenekleri çocukları üzerinden kendinden sonraki kuşaklara aktardı.

“KENDİMİ MEMLEKETTE HİSSEDİYORUM BİZİM ORALARA ÇOK BENZİYOR”

2 bin 500 kişinin doldurduğu bahçede iki misafir göze çarptı. Biri 8 yaşında Vali Cahit Bayar İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Zeynep diğeri ise 88 yaşındaki Şaziye Nine. Elinde kumanya kutusuyla bir sağa bir sola koşturan Zeynep Gündoğdu, “Burası çok güzel. Annem ve babamla iftar yapmaya geldik. Oruç tutamıyorum ben de sevap kazanmak için büyüklerime yemek taşıyorum. Onlar teşekkür edince çok seviniyorum” dedi.

Tokatlı Şaziye Erkan ise “İstanbul’da dışarıya pek çıkmıyorum. Ama Kiraz Bahçesi’nde iftar yapılacağını duyunca kızım ve torunumun yardımıyla buraya geldim. Ağaçlar altında oturunca kendimi memlekette hissediyorum bizim oralara çok benziyor. Toprağa basmak yeşilliklerde oturmak nefes almak bana iyi geliyor. Hem hasret gideriyorum hem de komşularım için vatanım için İslam alemi için dua ediyorum” dedi.

Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar altında oturdukları ağacın dalından kopardıkları kirazla oruçlarını açtı.

(FOTOĞRAFLI)

Nostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptıNostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptıNostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptıNostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptı

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
 AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, havalimanında sandık görevlilerini ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnşallah beraberliğimiz daha da gelişirDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnşallah beraberliğimiz daha da gelişir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.