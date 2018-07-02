Moritanya'nın başkenti Novakşot'taki bir caddeye Güney Afrika'da ırkçı Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden ve ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın ismi verildi.

Caddenin açılış törenine Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz katıldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, açılış sırasında yaptığı konuşmada, "Novakşot'ta bir caddeye 'Mandela' isminin verilmesi, Moritanya'nın Mandela'nın mücadele ettiği değerlere bağlılığının ifadesidir." dedi.

Mandela'nın "düşünce ve aidiyeti bakımından Afrika kıtasını temsil ettiğini" söyleyen Ramaphosa, "Mandela nerede olursa olsun ırkçılığa karşı mücadele verdi." diye konuştu.

Moritanya Devlet Başkanı Abdülaziz de konuşmasında, doğumunun 100'üncü yılı münasebetiyle Novakşot'taki bu caddeye Mandela'nın adının verildiğini söyledi.

Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığına karşı mücadele veren ve bu uğurda 27 yılını cezaevinde geçiren Mandela, 5 Aralık 2013'te 95 yaşındayken hayata veda etmişti.

