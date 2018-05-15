Novartis İlaç Türkiye'ye 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç Türkiye, bu yıl farklı kurumlar tarafından Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri seçilirken, "en iyi iş yeri" ve "en beğenilen ilaç şirketi" ödüllerine de layık görüldü.

Novartis İlaç Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, insan kaynağına yaptığı yatırımlar ve bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu aldığı ödüllere bu yıl yenilerini ekledi.

Kurum kültürü oluşturulması alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunan Great Place To Work tarafından düzenlenen "2018 Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında Novartis İlaç Türkiye, “en iyi 2. şirket” oldu ve Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri seçildi. Şirket, üçüncü kez ve üst üste alınan bu ödülün yanı sıra, “iş ve yaşam entegrasyonu” özel ödülüne de layık görüldü.

Novatis İlaç Türkiye, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında önde gelen şirketler arasında yer alan Aon Hewitt Türkiye tarafından yapılan ve Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan "2017 Aon en iyi iş yerleri" programında ise bu yıl da "Türkiye’nin en iyi iş yeri" ödülünü aldı.