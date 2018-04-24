Novartis, yılda 60 milyon sıtma hastasını tedavi ediyor

İSTANBUL (AA) - Novartis, Türkiye'de ürettiği sıtma ilacı ile yılda 60 milyon sıtma hastasını tedavi ediyor.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü dolayısıyla hastalıkla mücadeledeki adımlarını paylaştı.

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünyada her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma hastalığı en fazla Sahraaltı Afrika ülkelerinde yaygın. Bu ülkeler sıtma kaynaklı ölüm oranının yüzde 90'ından sorumlu...

2017 yılı Dünya Sıtma Raporu'na göre, 2015'te 211 milyon sıtma vakası ile karşılaşılırken, 2016'da bu rakam 216 milyona ulaştı ve sıtma nedeniyle 445 bin kişi hayatını kaybetti.

Novartis, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılında sıtma sebebiyle gerçekleşen çocuk ölümlerini yüzde 90 oranında azaltma hedefini gerçekleştirmesine destek veriyor.

Novartis, 2015 yılı itibarıyla sıtma ilacını Kurtköy fabrikasında üretiyor ve dünyaya ihraç ediyor. Kurtköy fabrikasında üretilen ilaçla dünya genelinde yılda 60 milyon, bugüne kadar da yaklaşık 175 milyon kişi tedavi edildi.