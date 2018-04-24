HABER

Novartis, yılda 60 milyon sıtma hastasını tedavi ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

Novartis, yılda 60 milyon sıtma hastasını tedavi ediyor

İSTANBUL (AA) - Novartis, Türkiye'de ürettiği sıtma ilacı ile yılda 60 milyon sıtma hastasını tedavi ediyor.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü dolayısıyla hastalıkla mücadeledeki adımlarını paylaştı.

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünyada her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma hastalığı en fazla Sahraaltı Afrika ülkelerinde yaygın. Bu ülkeler sıtma kaynaklı ölüm oranının yüzde 90'ından sorumlu...

2017 yılı Dünya Sıtma Raporu'na göre, 2015'te 211 milyon sıtma vakası ile karşılaşılırken, 2016'da bu rakam 216 milyona ulaştı ve sıtma nedeniyle 445 bin kişi hayatını kaybetti.

Novartis, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılında sıtma sebebiyle gerçekleşen çocuk ölümlerini yüzde 90 oranında azaltma hedefini gerçekleştirmesine destek veriyor.

Novartis, 2015 yılı itibarıyla sıtma ilacını Kurtköy fabrikasında üretiyor ve dünyaya ihraç ediyor. Kurtköy fabrikasında üretilen ilaçla dünya genelinde yılda 60 milyon, bugüne kadar da yaklaşık 175 milyon kişi tedavi edildi.

Novartis'in global ölçekteki en büyük ilaca erişim programı olan "Sıtma Girişimi" çerçevesinde üretilen sıtma ilacının ana üretim merkezi Novartis Kurtköy fabrikası, global çaptaki 10 mükemmeliyet merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Başta sıtmanın yaygın görüldüğü 50'nin üzerinde Afrika ülkesi olmak üzere tüm dünyaya ihraç edilen ilaç sayesinde Novartis Kurtköy fabrikası, yıllık 60 milyon tedavi kapasitesi ile dünyada sıtma kaynaklı ölüm oranının azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Siyaset gündemine damga vuran olayın perde arkasıSiyaset gündemine damga vuran olayın perde arkası
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı! Veda ettiCumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı! Veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
25 Nisan Dünya Sıtma Günü novartis

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.