NPT konferansında İran nükleer anlaşmasına tam destek

CENEVRE (AA) - Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın devam etmesi ve tam olarak uygulanmasından yana olduklarını açıkladı.

Bakan Kono, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (NPT) ilişkin uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine ABD tarafından atom bombası atılmasının ardından geçen 73 yılda dünyadaki tüm krizlere rağmen başka bir nükleer saldırının gerçekleşmemesinin sevindirici olduğunu vurguladı.

"Bir kez daha nükleer silah kullanılması devasa yıkımlara yol açacak." uyarısında bulunan Kono, ülke olarak nükleer silahların felaket sonuçlarını İkinci Dünya Savaşında yaşadıklarını anımsattı.

Kono, atom bombası konusunda farkındalık oluşturmak için Japonya'nın, dünya liderlerini ve yeni nesilleri Hiroşima ve Nagazaki'ye davet edeceğini belirterek, ülke olarak nükleer silahsızlanma konusundaki eğitimlere de destek vereceklerini aktardı.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na da (JCPOA) değinen Kono, planın uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimini güçlendirdiğine dikkati çekti.