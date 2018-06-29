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NSA "usulsüz" edinilen telefon kayıtlarını sildiğini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

"Teknik sorunlar nedeniyle" yetki dışı olarak erişilen bazı telefon kayıtları silindi

WASHİNGTON (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), mayıs ayında "teknik sorunlar nedeniyle" usulsüz olarak erişildiği belirlenen bazı telefon kayıtlarını sildiğini duyurdu.

NSA'dan yapılan açıklamada, ajansın geçen ay telekomünikasyon şirketlerinden topladığı telefon kayıtlarından bazılarına sistemdeki bir teknik sorun nedeniyle yetki dışı erişildiğinin tespit edildiği, bu sebeple ilgili kayıtların silindiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu teknik sorunun giderildiği ve gelecekteki kayıt taleplerinde yeniden ortaya çıkmasının önlendiği ifade edildi.

NSA, 2015'e kadar giden kayıtların Dış İstihbarat İzleme Yasası uyarınca, mahkeme onayıyla toplandığını ancak teknik sorunun ajansın erişime yetkili olmadığı az miktardaki konuşmanın da elde edilmesine yol açtığını kaydetti.

NSA'nin internet ve cep telefonu iletişimini izlemek için geliştirdiği gizli programlar, 2013'te kurumun eski çalışanı Edward Snowden'ın yaptığı ifşaatların ardından kamuoyunda tartışılmıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, 2017'de NSA'nın kişisel verileri usulsüz olarak edinmesiyle ilgili kuruma dava açmış, dava 4. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Dış İstihbarat İzleme Yasası telefon kayıtları usulsüz telefon dinlemeleri

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