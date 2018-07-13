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NSU davasının ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:49 | Son Güncelleme

Federal Yargıtay Başsavcısı Peter Frank, NSU davasının sona ermesini değerlendirdi - Frank: ''Eyalet Yüksek Mahkemesinin kararı bizim için bir son değil''

BERLİN (AA) - Almanya Federal Yargıtay Başsavcısı Peter Frank, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının sona ermesine ilişkin, ''Yüksek Eyalet Mahkemesinin kararı bizim için son değil'' dedi.

Peter Frank Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, hala cevapsız kalan, örneğin yardım ve yataklık yapan daha başka kimlerin olduğu, sanıkların silahlarla neyi amaçladıkları gibi sorular olduğuna dikkati çekerek, ''Bu nedenle tüm yeni izleri ve ipuçlarını takip edeceğiz. Burada gerçekçi olup yanlış sözler verilmemeli.'' ifadesini kullandı.

Başsavcı Frank, davanın sona erdiğinin hatırlatılması üzerine, ''Ama yine de biz dosyayı kapatmayacağız. Eyalet Yüksek Mahkemesinin kararı bizim için bir son değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Medya ve siyasetin soruşturmalara olan ilgilerinin hayli yüksek olmasının doğal olduğunu kaydeden Başsavcı Frank, kolluk kuvvetleri ve güvenlik makamlarının, NSU'nun cinayet serisinin ardındaki ırkçı güdüyü yıllardır fark edememesinin derin izler bıraktığını ve güven kaybolmasına yol açtığını vurguladı.

Frank bu nedenle NSU örgütünün gün yüzüne çıktığı gün olan 4 Kasım 2011'in savcılık için hala soruşturulması gereken bir görev olduğunu belirtti.

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Almanya'daki NSU davası

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