HABER

NSU kararı temyize gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

Başsavcılık mahkemenin NSU kararını temyize götürecek

BERLİN (AA) - Almanya'da sona eren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası sonrasında Federal Başsavcılığın, sanıklardan Andre E. hakkında verilen kararı temyize götüreceği bildirildi.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinin Andre E. hakkında terör örgütüne destek olmaktan 2,5 yıl hapis cezası verdiği ancak, savcılığın cinayetlere yardım ve yataklık yapmaktan da cezalandırılmasını istediği belirtildi.

Başsavcılığın temyize hangi gerekçeyle gideceğini açıklamak istemediği ifade edilen haberde, Andre E. hakkında savcılığın 12,5 yıl hapis cezası istediği buna karşın mahkemenin 2,5 yıl ceza verdiği hatırlatıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Andre E.'nin tutukluluk halini kaldırmış ve serbest bırakmıştı.

Öte yandan, davada ikinci önemli sanık olarak yargılanan ve NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek ve örgüte yardım ve yataklıkta bulunan Ralf Wohlleben'in de gelecek ay serbest kalabileceği ifade edildi.

10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben, cezasının üçte ikisini gelecek ay tamamlamış olacağı ve kaçma şüphesi bulunmadığı için serbest kalacak.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırlar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında kararlar açıklanarak baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

- NSU Davası

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Wohlleben, Emminger, Holger G. ve Carsten S. yargılandı.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Düğün salonunda bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim ettiDüğün salonunda bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim etti
Van'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik şefkatiVan'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik şefkati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya'daki NSU davası

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

İlginizi Çekebilir

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hurdacı cinayetinde korkunç ifadeler!

Hurdacı cinayetinde korkunç ifadeler!

Murat Ünal cinayetinde Adnan Oktar bağlantısı iddiası

Murat Ünal cinayetinde Adnan Oktar bağlantısı iddiası

CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia

CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia

Savcı, sanığın savunmasını duyunca çok sinirlendi: ‘Kiralık katillere taş çıkarttın...’

Savcı, sanığın savunmasını duyunca çok sinirlendi: ‘Kiralık katillere taş çıkarttın...’

Tutuklu iki Yunan askeri için son dakika gelişmesi

Tutuklu iki Yunan askeri için son dakika gelişmesi

Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.